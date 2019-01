VICENZA – Ad ogni neo maggiorenne il Comune regala la Costituzione italiana

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una copia della Costituzione italiana ad ogni neo maggiorenne: l’iniziativa, approvata stamane dalla giunta, è dell’assessore alla trasparenza Isabella Dotto che commenta. “Con questo gesto di attenzione nei confronti dei diciottenni per i quali si apre la stagione della partecipazione attiva alla vita sociale e politica della comunità, vogliamo diffondere tra i giovani la conoscenza del testo fondamentale del nostro ordinamento che contiene i principi, i diritti e le regole della convivenza sociale e democratica che tutti devono rispettare e conoscere”. Il progetto prevede la spedizione della Costituzione ai 1057 cittadini che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2018 e a tutti coloro che li compiranno d’ora in avanti. Le copie vengono realizzate dalla stamperia comunale e spedite direttamente a casa dei neo maggiorenni. Alla presentazione dell’iniziativa, realizzata d’intesa con lo staff del sindaco, questa mattina era presente anche l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli che ha ricordato come anche a tutti gli stranieri che ricevono la cittadinanza italiana viene fatto analogo simbolico omaggio dal Comune di Vicenza.