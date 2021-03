Vicenza, ad aprile blocco per le auto inquinanti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Blocco dei mezzi inquinanti anche per tutto il mese di aprile. Lo ha deciso oggi il tavolo zonale, presieduto dall’assessore all’ambiente Simona Siotta, per valutare i nuovi provvedimenti da prendere in accordo con le richieste dell’Unione Europea, con l’obiettivo di rispettare le richieste dell’UE tutelando però i cittadini.

La settimana prossima verrà quindi emessa un’ordinanza che prevede il blocco dei mezzi più inquinanti per tutto il mese di aprile, prolungando il periodo previsto inizialmente (dall’11 gennaio al 31 marzo 2021). Sinergicamente, per tutto aprile proseguirà anche il divieto di bruciare ramaglie.

Da maggio quindi inizieranno le domeniche verdi (una al mese), mentre la Regione ha garantito l’erogazione di incentivi e contributi a sostegno dei cittadini. Gli ultimi aspetti verranno chiariti nei prossimi giorni, soprattutto la disciplina dei mezzi euro 4 diesel.