VICENZA – Accattonaggio e parcheggiatori abusivi: due fermati e sanzionati

Continua l’attività di contrasto alla mendicità e ai parcheggiatori abusivi nelle aree antistanti l’ospedale cittadino, da parte delle pattuglie antidegrado della Polizia Locale. Nella mattinata di ieri è stato effettuato un controllo all’interno dei due parcheggi di via Rodolfi, dove è stata notata la presenza di una sola persona di nazionalità rumena, all’ingresso pedonale dell’ospedale, che effettuava attività di accatonaggio.

Identificata per B.M.E., di 35 anni, cittadina rumena senza fissa dimora in Italia, è stata sanzionata ai sensi dell’art 9 del Reg. Polizia Urbana.

E’ stato inoltre effettuato un controllo all’interno del parcheggio di via Bedeschi, dove sono stati osservati due soggetti di colore che effettuavano richieste di denaro agli utilizzatori del parcheggio stesso.

A seguito dell’intervento, mentre uno si è dato alla fuga scavalcando la recinzione di un condominio limitrofo, gli agenti hanno fermato, tale N.P.E., cittadino nigeriano di 37 anni, al quale, oltre la sanzione di 50 euro, veniva sequestrata una somma in denaro pari a 11 euro quali provento dell’attività di accattonaggio.