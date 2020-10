VICENZA – Abbattuto il muro del degrado

Ci è voluto un supermercato alla fine per far cadere il muro di recinzione dell’area ex-Domenichelli a Vicenza, in viale Torino.

Un punto nero della storia cittadina, il muro, a fianco dell’elemento urbanistico più vistoso della città (il condominio Everest) è sempre stato con le sue adiacenze abbandonate un punto di ritrovo per spacciatori e tossicodipendenti a pochi passi dal centro, dall’Istituto Piovene e da un asilo. In passato tutte le amministrazioni, di destra e sinistra, non sono mai riuscite a mettere mano in modo deciso a questa questione. Alla fine, con la costruzione del supermercato Famila (grazie ad un accordo con il Comune), in via di completamento e pronto ad aprire entro Natale secondo previsioni, il muro è stato abbattuto. Si sta completando il parcheggio antistante mentre il supermercato è già stato eretto (continua)

Nel dettaglio l’accordo di programma per la realizzazione dell’opera è stato sottoscritto nel settembre del 2013 tra Comune e proprietari dell’area e prevedeva l’edificazione massima di 19.250 metri cubi, di cui 10 mila a destinazione commerciale e 9.250 residenziale; una destinazione d’uso pari a 3.100 metri quadrati di residenziale e 2.000 di commerciale; un edificio alto fino a 25,5 metri; la cessione di un’area di 2500 metri quadrati al Comune; la realizzazione di una rotatoria tra via Torino e via Firenze all’ingresso della struttura commerciale.

Nel febbraio del 2019, però, il privato ha abbandonato tale progetto, chiedendo al Comune di procedere secondo le regole del cosiddetto Piano casa, con un nuovo intervento che prevede il 46% in meno di cubatura e un’altezza massima di 8 metri. Nell’area, infatti, realizzerà un supermercato con una superficie di vendita di 1000 metri quadrati. La circostante area, destinata a parcheggi ad uso pubblico, dovrà essere chiusa, per prescrizione comunale, in orario notturno.

Viene prevista la riqualificazione di via Torino, compresa la prosecuzione della pista ciclabile fino all’incrocio con via Genova. Scompare, invece, l’ipotesi progettuale di rotatoria all’incrocio con via Firenze.

Ecco com’era prima: in questa foto erano già iniziati i lavori di pulizia e preparazione dell’area alla costruzione del supermercato