VICENZA – A Porto Burci le ricette ‘migranti’

Ricette Migranti: storie, sapori e musica dal mondo a Porto Burci

Giovedì 5 dicembre alle 19.30 Porto Burci ospita l’aperitivo di presentazione di “Ricette Migranti. 20 piatti, 20 storie di vita”, il libro che racconta le storie di donne e uomini che hanno vissuto la migrazione e che ora vivono in Italia. Ad accogliere il pubblico nella serata sarà la musica scelta dai giovani partecipanti al percorso “Cittadini del Mondo” di Arci Servizio Civile, che propone percorsi di inclusione e partecipazione attiva nella società per i ragazzi in servizio civile e i giovani richiedenti asilo.

Il libro, novità di Cierre Edizioni, sarà presentato dalle autrici Elena Guerra, Alice Silvestri ed Erica Tessaro, e da alcuni dei protagonisti dell’opera. Un viaggio attraverso i continenti per conoscere ingredienti, abitudini, curiosità che possiamo facilmente riprodurre sulle nostre tavole. Cosa si porta con sé quando si lascia il proprio paese? Una ricetta del cuore che, grazie al suo sapore, fa sentire a casa ogni volta che se ne sente il bisogno. Le ricette si modificano negli anni, mescolando ingredienti e abitudini che si trovano nel luogo di transito o di arrivo. I gusti cambiano con la nuova famiglia che cresce in un paese lontano, ma preparare il piatto preferito aiuta a mantenere il legame con chi è rimasto nel proprio luogo di origine. Capitolo dopo capitolo, si racconta la storia di ogni famiglia, e si scopre come i sapori sono tramandati e hanno viaggiato attraversando il tempo e lo spazio. Proprio come le persone.

L’evento, ad ingresso libero, si terrà a Porto Burci, centro culturale, formativo e ambientale in Contrà dei Burci, 27, Vicenza.

LE AUTRICI

Elena Guerra, giornalista, ama parlare con le persone, scrivere storie e creare connessioni attraverso l’organizzazione di eventi per facilitare l’incontro tra culture diverse.

Alice Silvestri, insegnante di italiano come lingua seconda, da diversi anni collabora all’attivazione di progetti interculturali volti a contrastare fenomeni di intolleranza e a favorire il dialogo tra le persone.

Erica Tessaro, insegnante ed educatrice interculturale, è affascinata dalla storia e dalla cultura dei paesi del mondo, che cerca di valorizzare e far conoscere.

Elena, Alice ed Erica sono tra le promotrici di attività e progetti dell’associazione Veronetta129.