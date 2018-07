VICENZA – A migliaia per l’Ukulele Festival

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Domenica al teatro Astra si è concluso l'”Aquila Ukulele Festival”, la kermesse di tre giorni dedicata alla “pulce saltellante”, il piccolo strumento a corde di origine portoghese. Dal flash mob in centro città all’originale gita in packraft, dai concerti con artisti di fama mondiale fino al simposio l’affluenza e la partecipazione del pubblico, grande e piccino, è stata notevole. Mimmo Peruffo, ideatore del festival: “Siamo felici della grande risposta di pubblico, ed è meraviglioso scorgere la curiosità dei piccoli verso questo strumento dalle alte potenzialità sociali e didattiche. Stiamo già pensando alla prossima edizione e a sviluppare collaborazioni in ambito scolastico”.