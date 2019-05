VICENZA – A Maddalene pluriclasse con alunni di prima e quinta il prossimo anno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Scuole, alla primaria Cabianca una pluriclasse con alunni di prima e quinta nell’anno scolastico 2019/2020

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni della classe prima della scuola primaria Cabianca, in strada statale Pasubio 238, nel quartiere di Maddalene, saranno in aula insieme con i compagni della classe quinta.

Le 10 richieste di iscrizione alla classe prima non erano, infatti, sufficienti alla formazione della stessa, in quanto il numero minimo di studenti richiesto è di 15 unità.

Per venire incontro ai genitori e consentire agli allievi di rimanere nel proprio quartiere, frequntando, quindi, la scuola più vicina a casa, l’assessore alla formazione in accordo con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Vicenza, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 10 di Vicenza, i docenti e le famiglie ha proposto la formazione di una pluriclasse, con 10 alunni della classe prima e 8 alunni di classe quinta.

Si tratta di una metodologia scolastica che richiede modalità organizzative didattiche ben definite che coinvolgono il personale docente dell’intero istituto.

La pluriclasse non rappresenta un ostacolo all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze del singolo, anzi. I programmi con i rispettivi obiettivi e le singole ore impartite per le varie materie saranno organizzati in modo da consentire a ogni alunno l’acquisizione di competenze specifiche della propria classe di riferimento.

Fondandosi sul modello “peer to peer” fa sì, inoltre, che l’allievo più grande possa diventare un supporto educativo e formativo a quello più piccolo.

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata formata una pluriclasse alla scuola primaria via Pasini, in Strada Statale 53 Postumia 165, nel quartiere di Ospedaletto.