VICENZA – A lezione di architettura con Riccardo Blumer

Al via una nuova iniziativa dedicata all’architettura, promossa da Abacoarchitettura in collaborazione con l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio: durante la mostra monografica dedicata a Sir David Chipperfield e ai progetti realizzati nei suoi studi di Londra, Berlino Milano e Shanghai, in Basilica Palladiana a Vicenza avrà luogo nei mesi di giugno e luglio, la serie degli Incontri di Architettura con docenti e ricercatori dell’ateneo svizzero, una delle migliori scuole di architettura d’Europa. L’architetto è oggi chiamato a sviluppare forme di competenza innovative che gli consentano di cimentarsi su diversi fronti, dalla progettazione del singolo manufatto al disegno territoriale, dal riuso del patrimonio storico alla riqualificazione del paesaggio, dall’edificazione ecologicamente compatibile all’esercizio estetico richiesto nelle diverse tipologie architettoniche. Per questo motivo Abacoarchitettura ha deciso di affiancare alla mostra (in Basilica fino al 2 settembre) questa serie di Incontri dedicati alle diverse visioni dell’architettura, affrontate e spiegate al pubblico (addetti ai lavori e non solo) da architetti e ricercatori della prestigiosa Scuola di Architettura: Riccardo Blumer che aprirà venerdì 1° giugno, Nicola Baserga, Gabriele Cappellato, Manuel e Francisco Aires Mateus.

La partecipazione ai singoli eventi, che si svolgeranno tutti nel Loggiato della Basilica Palladiana, (5 Incontri, in programma da giugno a luglio) è valida per l’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

Il primo incontro – dal titolo «Esercizi» – è in programma oggi venerdì 1° giugno (dalle 17.00 alle 19.00), nel Loggiato della Basilica, relatore Riccardo Blumer, direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, Blumer si è formato presso lo studio di Mario Botta. Ha progettato numerosi edifici, allestimenti e arredi, e insegna da molti anni. In particolare, i suoi prodotti di design hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Lavora in gruppo come Blumerandfriends, condizione in cui ha elaborato gli “Esercizi Fisici di Design ed Architettura”, installazioni permanenti e temporanee, esercizi didattici, conferenze e seminari.