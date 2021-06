Vicenza – A fuoco veranda: ustionato il proprietario

Alle 16:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Delle due Ferrate a Vicenza per l’incendio della veranda di un’abitazione: ustionato il proprietario. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori hanno subito circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. Il proprietario dell’abitazione ustionatosi nelle prime fasi dell’incendio era intanto assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Salvato dai vigili del fuoco il cane dell’uomo, che era rimasto all’interno della casa invasa da fumo. Interessate dalle fiamme la centralina dell’impianto fotovoltaico. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto personale dell’azienda elettrica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.