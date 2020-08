Vicenza, a Ferragosto musei aperti

Nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16, chi rimarrà in città o deciderà di raggiungere Vicenza avrà la possibilità di visitare i Musei civici, di assistere a concerti e a spettacoli per famiglie.

Il museo civico di Palazzo Chiericati, la chiesa di Santa Corona, il Teatro Olimpico saranno accessibili dalle 10 alle 18.

Il Museo naturalistico archeologico, accanto alla chiesa di Santa Corona, aperto dalle 10 alle 14, propone anche due mostre temporanee allestite fino al 30 agosto.

La mostra 15baj nasce da una collaborazione con il Centro Diurno proGet e accoglie una serie di oggetti realizzati proprio dagli ospiti del centro, per promuovere la cultura aperta alla diversità.

Con la mostra “Arteologia. Oltre l’etica”, l’antico dialoga con il contemporaneo grazie all’organizzazione dell’Ass Kultural Media Desenvolvimento in collaborazione con Artantide Gallery. Le opere, già esposte alla Biennale di Curitiba in Brasile, sono realizzate da artisti di oggi che si inseriscono tra i reperti e le collezioni naturalistiche per ritrovare l’unità di tempo e spazio che collega il passato al presente.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza è aperto, ad ingresso gratuito, dalle 10 alle 14. Sarà anche l’occasione per una visita al parco di villa Guiccioli, un’area verde dove trascorrere dei momenti di relax durante le calde ore estive, aperta il 14 e il 15 agosto dalle 7 alle 21 e il 16 agosto dalle 7 alle 20.

Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere allo spettacolo gratuito Pop-Palladio Olimpico Project “Son et Lumière”nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden. Lo spettacolo durerà una decina di minuti (l’ingresso al Teatro è a pagamento).

La Basilica Palladiana si potrà visitare venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.

Il bar in terrazza sarà aperto il venerdì e sabato dalle 19 all’una di notte, la domenica dalle 18.30 alle 23.

In Basilica palladiana è aperto l’ufficio Iat per informazioni e per la vendita dei biglietti del circuito museale da venerdì a domenica dalle 10 alle 16.

In Basilica palladiana è accessibile anche l’area archeologica di Corte dei Bissari il martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12. Potranno essere accolti, su prenotazione, un numero massimo di dieci partecipanti a cui si andrà ad aggiungere l’accompagnatore didattico di Ardea. Il biglietto è di 2 euro per adulti, 1 euro per minori di 18 anni.

In tutte le sedi museali (accesso fino a 30 minuti prima della chiusura) l’ingresso sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza previste. La visita sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani, a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l’accesso.