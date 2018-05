VICENZA – 72enne litiga con il suo ospite straniero: interviene la polizia

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono state chiamate ieri pomeriggio poco prima delle 15 in via del Cavalcavia a Vicenza. A richiedere l’intervento un vicentino di 72 anni che stava litigando con un cittadino straniero, proveniente dal Balgladesh, di 40 anni.

Quest’ultimo, in base ai dati raccolti dalla polizia, è un ospite saltuario del vicentino. Per motivi non chiari, l’anziano ha deciso di troncare il rapporto (di cui si ignora la natura) e di buttarlo fuori di casa.

Dopo alcune verifiche la polizia ha scoperto che il 40enne era clandestino ed era stato colpito nei giorni scorsi da un ordine di allontanamento dal territorio italiano per cui è stato denunciato.