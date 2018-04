VICENZA – 6mila euro di multa per guida alcolica su scooter rubato con patente già ritirata

Guidava ubriaco su uno scooter rubato, senza nessun documento e con patente già sospesa. Ora rischia più di 6mila euro di multa il tunisino che ieri pomeriggio è stato sottoposto ad un controllo di polizia stradale. A bordo di un ciclomotore Yamaha, G.M., cittadino tunisino di 45 anni residente in città, non è stato in grado di esibire alcun documento di guida né di proprietà del mezzo da lui condotto.

Sottoposto all’alcol test, è risultato positivo. Gli accertamenti hanno fatto emergere inoltre che il veicolo era stato rubato e che il tunisino aveva la patente di guida sospesa, perché già ritirata. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e con documento sospeso oltre che per il reato di ricettazione. Lo scooter è stato sequestrato ed è ora a disposizione dell’autorità per i conseguenti provvedimenti. Il tunisino rischia fino a 8 anni di reclusione nonchè un salasso economico dato dall’accumulo delle multe: 516 euro per la ricettazione, 532 euro di sanzione amministrativa per la guida in stato di ebrezza e oltre 5.000 euro per guida senza patente.