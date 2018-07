VICENZA – 56enne stende con sputo e pugno donna giapponese

Momenti di tensione (e di violenza) all’interno di una mansarda di via Sarpi a Vicenza lo scorso 29 giugno. La notizia viene resa nota solo ora, dopo che la presunta vittima di un’aggressione ha sporto denuncia in Questura a Vicenza.

Si tratta di una donna giapponese di 55 anni, M. E., sposata con un italiano. In base alla denuncia, alle ore 21 del 29 giugno si trovava nella sua mansarda e stava facendo esercizio con dei pesi da palestra. La donna riferisce che ad un certo punto i pesi le sono caduti a terra provocando un forte rumore. Poco dopo tre individui, due dei quali residenti nell’appartamento sottostante, sono entrati in casa, trovando la porta aperta. Uno dei tre, quello non residente e ospite dei due vicini, senza aspettare alcuna giustificazione, le avrebbe sputato in faccia, sferrandole poi un pugno su un occhio e provocandole lesioni giudicate poi guaribili in dieci giorni (in base al referto: frattura dello zigomo destro).

Non solo, l’uomo l’avrebbe anche minacciata di morte e lei, affacciandosi alla finestra avrebbe richiesto aiuto ad alcuni passanti, i quali hanno subito allertato la polizia che si è portata sul posto.

Diversa la testimonianza del presunto aggressore, C.R. vicentino di 56 anni, il quale ha affermato di aver sentito dei rumori provenienti dalla mansarda. Portatisi al piano superiore hanno trovato la vicina che, vedendoli entrare, avrebbe scagliato loro contro i pesi da palestra per poi chiudersi dentro terrorizzata. e che la vicina che, vista la loro presenza ha scagliato addosso ai presenti dei pesi da palestra e si chiude all’interno per paura.

1962 vicentino CR, bersaglio…