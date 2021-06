VICENZA – 50 piante donate alla città grazie al progetto Beleafing

Oggi pomeriggio nel cortile di Palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi hanno ricevuto in dono le 50 piante che la start up Enrico Raimondo srl tramite BeLeafing, partner del Comune nel progetto Silva, ha deciso di regalare alla città.

Per BeLeafing erano presenti Emiliano Vettore e Nicola Bruttomesso.

“È un gesto simbolico molto importante per la città – hanno dichiarato il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, frutto del progetto Silva in collaborazione con BeLeafing per valorizzare il verde come arredo urbano. Le 50 piante saranno messe a dimora in autunno nei parchi gioco e nei giardini scolastici cittadini”.

Si tratta di ligustri e ciliegi selvatici, specie scelte dalle aziende con l’obiettivo di catturare le polveri sottili (fino a 3,5 chili), i primi, e aumentare la biodiversità favorendo il ripopolamento delle api (fino a 1.500), i secondi.