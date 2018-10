VICENZA – 4 Novembre, celebrazioni in città fino a domenica 11 novembre

Venerdì 2 e domenica 4 novembre a Vicenza verrà ricordato il Centenario della Vittoria 1918-2018, con la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

L’evento conclusivo delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra si terrà domenica 4 novembre in piazza dei Signori dove ci sarà anche lo scoprimento di una nuova lapide dedicata ai Caduti della prima guerra mondiale. Il fitto programma di eventi è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri) e grazie al coordinamento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza. Partecipano l’associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, la sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio” e la Fondazione 3 Novembre 1918.

“Si tratta di una ricorrenza importante per Vicenza e per il territorio che nei prossimi giorni, a cento anni esatti dalla conclusione della prima guerra mondiale, ricorderà, con vari eventi a carattere militare e civile, le vittime di un conflitto che ha segnato in modo significativo la storia e lo sviluppo della comunità vicentina – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Rappresentando, di fatto, l’evento conclusivo delle iniziative a celebrazione del Centenario della Grande Guerra, abbiamo voluto dedicare una lapide ai Caduti della prima guerra mondiale che sarà collocata nella Loggia del Capitaniato. Abbiamo, inoltre, curato la riproduzione, in un limitato numero di copie, della pubblicazione “Elenco dei Vicentini Caduti in Guerra” stampata a Vicenza nel 1924 e conservata nella Biblioteca del Musei Civici di Vicenza, a ricordo dei morti e dispersi durante la guerra del 1915-1918”.

Il prefetto Umberto Guidato ha sottolineato il particolare carattere della cerimonia che si pone a conclusione di una lunga serie di iniziative per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Ha ribadito, inoltre, l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni così da avvicinarle al tema della Grande Guerra ed educarle alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro Paese.

Il generale di brigata Giovanni Pietro Barbano, direttore del CoESPU, ha ricordato come il conflitto ha segnato in modo devastante il territorio vicentino. Ha spiegato, poi, che il CoESPU sarà responsabile dell’organizzazione della cerimonia militare che si terrà domenica 4 novembre in piazza dei Signori e che vedrà coinvolti i carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza e del gruppo carabinieri Forestale di Vicenza oltre che i militari del 7° reggimento di Belluno. Ha concluso dicendo che al termine della cerimonia militare alcuni studenti del Liceo Lioy di Vicenza leggeranno alcune lettere spedite dai militari al fronte durante il primo conflitto mondiale.

Programma

Le iniziative per la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate avranno inizio venerdì 2 novembre, alle 10, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste: monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei Caduti.

Domenica 4 novembre alle 10.30, in Cattedrale Sua Eccellenza Monsignor Beniamino Pizziol, Vescovo, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Seguirà il trasferimento in piazza dei Signori dove, alle 11.15, ci sarà l’ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma; a seguire, si terranno gli onori alla bandiera del Comune di Vicenza decorata con due medaglie d’oro al valore militare, gli onori alla massima autorità, la cerimonia dell’alzabandiera, la lettura della motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite ignoto e gli onori ai Caduti.

Con l’occasione, nella Loggia del Capitaniato si terrà lo scoprimento della nuova lapide dedicata ai Caduti della Grande Guerra.

Alle 17 al Tempio di Santa Corona andrà in scena il concerto dei Cori Alpini “Canti di trincea. Storie e passioni dei nostri Alpini”.

Infine, alle 21, al Ridotto del Teatro Comunale si terrà la serata conclusiva del ciclo di conferenze del convegno “A cento anni dalla vittoria 1918-2018”. Il professor Paolo Pozzato relazionerà sul tema: “Vicenza nella Grande Guerra”.

Altre iniziative

In occasione del Centenario della Grande Guerra, i negozi del centro storico (corso Palladio e corso Fogazzaro) esporranno, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. L’iniziativa è stata coordinata dal consigliere comunale Leonardo De Marzo in collaborazione con Tommaso Listrani, portavoce del tavolo permanente di lavoro per il centro storico di Vicenza.

Sabato 3 e domenica 4 novembre, inoltre, dall’imbrunire alle 23, sarà proiettato sulle pareti della Basilica palladiana il “videomapping della Vittoria”, uno spettacolo di luci e suoni dedicato al tricolore che si alternerà con il videomapping che da alcune settimane già sottolinea l’architettura del monumento palladiano.

Inoltre, luci a led collocate nei lati lunghi della Basilica regaleranno, per tutta la notte, un’immagine tricolore del monumento palladiano.

Sempre con la ricorrenza dell’anniversario dei 100 anni dalla fine del pimo conflitto mondiale, l’amministrazione comunale ha curato lariproduzione, in un limitato numero di copie anastatiche, della pubblicazione “Elenco dei Vicentini Caduti in Guerra” stampata a Vicenza nel 1924 e conservata nella Biblioteca del Musei Civici di Vicenza. Il libro contiene l’elenco dei nomi dei morti e dispersi durante la guerra del 1915-1918 che, con le loro famiglie, avevano domicilio nel Comune di Vicenza.

Il centenario della Vittoria con la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate sarà ricordato con varie iniziative anche nei quartieri da venerdì 2 a domenica 11 novembre.

Mercoledì 31 ottobre, inoltre, alle 20.45 nel salone d’onore di Palazzo Chiericati saranno proiettate alcune pellicole sul tema “Onore ai Caduti e I cento anni della strada delle gallerie”. Interverranno Gianfranco Ialongo, il generale Domenico Innecco, il colonnello Giovanni Santo e Gianni Periz. L’iniziativa è a cura della Fondazione 3 Novembre 1918 e della sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio” in collaborazione con il Comune di Vicenza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Iniziative nei quartieri

Polegge

Venerdì 2 novembre, alle 21, al teatro di Polegge è prevista una serata commemorativa su “Il Vicentino nell’ultimo anno di guerra” con il concerto del coro Brigata Cadore, diretto dal maestro Michele Segato. Nell’intervallo Galliano Rosset intratterrà gli ospiti sul 1918 nel vicentino. L’evento è a cura dei gruppi Alpini “D. Garibba” di Laghetto e “L. Lovison” di Polegge.

Sabato 3 novembre al monumento dei Ragazzi del ’99 si terrà una commemorazione ai Caduti. Alle 9 ci sarà l’ammassamento in via Baden Powell, mentre alle 9.30 prenderà il via la sfilata lungo via Astichello-via Ragazzi del ’99 che terminerà davanti al monumento ai Ragazi del ’99. Seguiranno, alle 9.45, l’alzabandiera e gli onori ai Caduti con deposizione della corona d’alloro e alle 10 la celebrazione della Santa Messa. Al termine, nella sede degli Alpini di via Mainardi, ad Anconetta, si terrà un rinfresco per tutti. Alle 19 nei vari Gruppi Alpini è previsto un momento di ricordo e commemorazione.

Campedello

A Campedello domenica 4 novembre l’Unione delle associazioni del quartiere (Combattenti e Reduci, Fanti, Alpini e Donatori di sangue) si ritroverà alle 8.30 nella sede di via Ischia da cui, alle 9.30, partirà per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre con un pellegrinaggio e la deposizione di corone d’alloro nei monumenti di San Pietro Intrigogna, Debba, Longara, Tormeno, Villa Guiccioli e Campedello. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Campedello; seguirà una commemorazione davanti alla stele che ricorda il cavalier Milani.

Lunedì 5 novembre alle 9 il gruppo Alpini di Campedello accompagnerà gli studenti della scuola Scamozzi a rendere omaggio al monumento ai Caduti di Longara con la deposizione di una corona d’alloro. Alle 10, quindi, il gruppo Alpini incontrerà alcuni allievi in aula magna.

Ospedaletto

Ad Ospedaletto domenica 11 novembre, alle 10, al Parco della Pace (capolinea autobus n. 5) si formerà un corteo che, accompagnato da autorità e rappresentanze delle associazioni combattentistiche con labari, bandiere e con la fanfara in testa, raggiungerà la chiesa parrocchiale di Ospedaletto. Lì, alle 10.30 sarà celebrata la messa accompagnata dal coro C.A.M. di Ospedaletto. Seguiranno la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e i saluti delle autorità.