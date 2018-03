VICENZA – 35enne di Chiampo guida con patente sospesa e tenta di fuggire

Mercoledì 21 marzo verso le ore 19 pattuglie del Comando di Polizia Locale di Vicenza, sono riuscite ad intercettare in via Mora al termine di un breve inseguimento, alla guida del suo veicolo, B.M., trentacinque anni vicentino residente a Chiampo, già noto al personale operante, che era stato colpito da un provvedimento di sospensione della patente di guida nel giugno del 2017 in quanto non si era presentato alla visita di revisione della patente. Veniva pertanto sanzionato ai sensi dell’art.128 c.2 del C.d.S. (sanzione di 164 euro) oltre alla sospensione della patente di guida sino al superamento degli accertamenti disposti senza l’emissione di ulteriori provvedimenti.