VICENZA – 300 studenti “volontari per un giorno” dal locale al globale

Il 13 e 14 aprile mattina circa 300 studenti degli istituti superiori Fogazzaro, Canova, Boscardin, Quadri, Rossi, Da Schio e Lioy saranno impegnati in attività di volontariato per raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo in Italia e all’estero. L’edizione 2018 è co-finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell’ambito del progetto “Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale” ed è promossa in città per il 10° anno dalle cooperative sociali Insieme e Tangram e dal Board vicentino composto da 20 studenti. Gli studenti saranno occupati presso privati, aziende, associazioni, enti pubblici, dedicandosi ad un’azione di volontariato e cittadinanza attiva per promuovere la solidarietà, non limitandosi a portare la mano al portafoglio ma ispirandosi allo “sporcarsi le mani” ed al “fare insieme”.