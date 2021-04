VICENZA – 30 anni di gemellaggio con Pforzheim, al via festeggiamenti: il video ‘dono’ della città tedesca

Questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino si è tenuta una videocall tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il sindaco di Pforzheim Peter Boch in occasione del 30° anniversario del gemellaggio con la città tedesca.

Era presente anche il consigliere delegato ai gemellaggi e alle relazioni internazionali Leonardo De Marzo.

In occasione dei 30 anni di gemellaggio, la città di Pforzheim ha donato a Vicenza alcuni video – tour in 3D realizzatida un fotografo tedesco lo scorso ottobre nei principali musei, monumenti e luoghi caratteristici del capoluogo berico: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Duomo e Stamperia Busato (link ai video: https://www.youtube.com/watch?v=pFyQgk9sC84). L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Raumgang promosso dalla città tedesca con l’obiettivo di riunire (attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie) cultura, arte e luoghi di interesse facendo immergere virtualmente lo spettatore all’interno dei principali monumenti o luoghi caratteristici delle città gemellate con Pforzheim (otto in tutto, tra cui, appunto, il capoluogo berico).

“Vi aspettiamo qui a Vicenza quest’estate se sarà possibile, così da festeggiare questa importante ricorrenza di persona – ha esordito il sindaco Francesco Rucco rivolgendosi al primo cittadino della città tedesca –. Con l’occasione vi mostreremo il tiglio donato da Pforzheim a Vicenza 30 anni fa e messo a dimora nel Giardino Salvi. In questo trentennio sono stati organizzati numerosi e proficui scambi culturali, scolastici, commerciali. Ci piacerebbe molto ospitare una mostra con oggetti di vostra produzione nel nostro Museo del gioiello. Sarebbe uno scambio culturale e commerciale importante. Sono due città che hanno lavorato tanto assieme e che, ci auguriamo, continueranno a farlo ancora a lungo”.

“Siamo felicissimi di questa ricorrenza in un anno particolarmente complicato anche per la prosecuzione dei progetti che abbiamo ideato assieme – ha proseguito il consigliere delegato ai gemellaggi e alle relazioni internazionali Leonardo De Marzo –. A maggio abbiamo programmato una serie di iniziative che vanno a celebrare la nostra amicizia e che prenderanno ufficialmente il via da oggi coinvolgendo soprattutto i giovani. Inoltre, parteciperemo ad un concorso internazionale per il finanziamento di progetti tra città gemellate post emergenza. Con i consolati tedesco, francese e americano di Milano, infine, abbiamo intenzione di avviare un progetto di sensibilizzazione destinato ai ragazzi delle scuole sull’apprendimento delle lingue (tedesco, francese e inglese), base fondamentale per l’implementazione degli scambi culturali e commerciali con queste città”.

Per celebrare la ricorrenza, il Comune ha organizzato un concorso di idee, che si terrà a maggio, per la realizzazione di un logo, di un payoff e di una proposta di dono alla città di Pforzheim in occasione dei 30 anni di gemellaggio destinato ai giovani vicentini e alle maestranze artigiane. Il primo premio del concorso sarà donato alla città di Pforzheim da parte di una delegazione ufficiale appena sarà possibile organizzare uno scambio.

Inoltre, sempre per l’anniversario, il Comune ha chiesto alle aziende sponsor che allestiscono le aiuole e le rotatorie della città di inserire, per il mese di maggio, i colori della città tedesca nella scelta degli arbusti e fiori per la loro decorazione.

Nei ledwall gestiti dal Comune presenti in città almeno fino a domenica saranno proiettate foto di Vicenza e Pforzheim in onore della ricorrenza.

Tra le due città sono molto attivi gli scambi tra scuole che ogni anno coinvolgono in media 130 studenti circa.