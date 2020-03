VICENZA – 3 etti di droga sequestrati in zona Mercato Nuovo

Polizia locale, sequestrati circa 32 grammi di sostanze stupefacenti in zona Mercato Nuovo

Nei giorni scorsi, nell’ambito del servizio mirato alla prevenzione e repressione del microspaccio di sostanze stupefacenti, il nucleo operativo speciale (NOS) della polizia locale, con l’ausilio delle pattuglie antidegrado, ha sequestrato circa 31 grammi di marijuana e 0,50 grammi di eroina nelle zone di piazzale Mercato Nuovo e piazzetta San Giuseppe.

In piazzetta San Giuseppe gli agenti della polizia locale hanno notato uno straniero in bicicletta avvicinarsi a un’auto in sosta e ricevere dal conducente del veicolo del denaro in cambio di un involucro contenente 0,50 grammi di eroina. L’automobilista è stato fermato dalla pattuglia e ha consegnato quanto acquistato poco prima per un importo di 20 euro. Successivamente è stato accompagnato al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto per gli accertamenti previsti.

Qualche giorno dopo, in viaGandhi, attraverso le telecamere la polizia locale ha notato uno straniero staccarsi da un gruppo di persone per dirigersi verso piazzale Mercato Nuovo. Sul posto sono intervenuti gli agenti in borghese che hanno visto l’uomo avvicinarsi a un’auto in sosta con motore accesso e consegnare al conducente due involucri di marijuana da 7 grammi. Gli agenti hanno fermato l’acquirente che ha consegnato quanto acquistato per un importo di 20 euro.

Sempre nella zona compresa tra il vialetto pedonale di via Gandhi e Piazzale Mercato Nuovo, gli agenti hanno notato un altro scambio sospetto tra due persone con le stesse modalità. Gli agenti hanno raggiunto l’auto e il conducente ha consegnato un involucro di Marijuana da 2,05 grammi acquistato poco prima per la somma di 10 euro.

In tutti e tre i casi, la sostanza stupefacente, di modesta quantità e destinata al solo uso personale, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

I conducenti dei veicoli sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Gli è inoltre stata ritirata la patente.

Sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità degli spacciatori.

Monitorando il vialetto di via Gandhi, sempre attraverso il sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno infine notato uno straniero che, prima di allontanarsi, ha nascosto a terra, sotto ad uno strato di foglie, un involucro. Perlustrata la zona è stato rivenuto un pacchettino di nylon nero ricoperto di cellophane trasparente, contenente 22,96 grammi di marijuana.