VICENZA – 28enne si masturba in Duomo e poi ferisce agente di polizia

Un 28enne cittadino italiano originario del Kenya, Salesa Casali, residente a Thiene e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vicenza sabato sera. Il giovane, già denunciato in passato per atti osceni in luogo pubblico, perché sorpreso a masturbarsi nel negozio Zara di Corso Palladio a Vicenza.

A sorprenderlo in un analogo atteggiamento questa volta è stata un giovane di 23 anni che, entrando in chiesa sabato sera alle 19.30, si è accorta che il 28enne si stata masturbando nello spazio fra le due porte di entrata, proprio mentre era in corso una funzione religiosa. La giovane ha riferito la cosa alla madre, raggiunta all’interno della chiesa, la quale ha chiamato la polizia di Stato che è intervenuta sul posto e l’ha subito rintracciato fuori dal Duomo. Il giovane, che corrispondeva alla descrizione, aveva ancora la patta dei pantaloni calata. Caricato su una volante per portarlo in questura, ha perso le staffe e ha iniziato a sferrare calci e pugni contro l’auto della polizia. Non solo, arrivato in questura ha picchiato un agente sferrandogli un pugno al volto e provocandogli una ferita giudicata guaribile in 5 giorni.

E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a publico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Non ha inoltre rispettato il foglio di via da Vicenza.