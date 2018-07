VICENZA – 25 giovani dei Lions in visita in città

25 giovani provenienti da vari Paesi del mondo – Stati Uniti, Germania, Brasile, Polonia, Finlandia, Ucraina, Turchia, Argentina, Olanda… – sono stati accolti questa mattina nel giardino del Teatro Olimpico dal sindaco Francesco Rucco e dal consigliere comunale Caterina Soprana.

Erano presenti anche il presidente del Lions Club Vicenza Host Federico Balbo e Maurizio Porelli, past president del Lions Club Vicenza Riviera Berica e officer distrettuale. I ragazzi erano accompagnati dal direttore del Campo Alpe Adria, Edoardo Tomasetto, e da Cristina Dal Sasso, consigliere del Lions Club Vicenza Host con delega agli scambi giovanili.

I giovani, dai 17 ai 21 anni, saranno in Italia fino al 29 luglio nell’ambito di uno scambio culturale denominato “Lions Youth Camps & Exchange”. Dopo Vicenza, si recheranno a Padova, Verona, Milano, Firenze, Maranello, etc.

Il sindaco ha dato il benvenuto ai ragazzi a nome della città di Vicenza ringraziando il Lions Club per aver organizzato un’importante occasione di scambio culturale. Ha sottolineato come Vicenza abbia delle bellezze artistiche straordinarie che le consentono di attrarre turisti da tutto il mondo. Ha spiegato, infine, ai ragazzi che l’amministrazione non ha voluto accoglierli in un luogo simbolico per la città: l’Olimpico, il teatro coperto più antico del mondo, opera del grande architetto Andrea Palladio.

Caterina Soprana, consigliere comunale, ha espresso la sua gioia nell’ospitare a Vicenza un gruppo di giovani provenienti da varie città del mondo, manifestando la sua disponibilità ad accompagnarli alla scoperta dei luoghi più belli della città.

A Vicenza i ragazzi hanno visitato il Teatro Olimpico, Palazzo Leoni Montanari, la Basilica palladiana, e altri monumenti della città accompagnati anche dal consigliere comunale Caterina Soprana.