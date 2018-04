VICENZA – 25 Aprile: Movimento 5 Stelle in piazza

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Anche quest’anno la data del 25 Aprile arriva con i suoi appuntamenti di iniziative pubbliche, manifestazioni e commemorazioni. Il Movimento 5 Stelle sarà presente all’iniziativa del 25 Aprile in Piazza dei Signori per ribadire con forza i concetti dell’antifascismo militante, distinguendosi da chi intende interpretarla solamente come una pura e semplice commemorazione.

Il Presidente della Camera Roberto Fico nel suo discorso di insediamento ha infatti fortemente ribadito i valori dell’antifascismo, esaltando il ruolo della Resistenza e delle lotte Partigiane per la Liberazione.

Il 25 aprile rappresenta per il Movimento 5 Stelle anche un ulteriore momento per condannare la presenza delle basi militari americane nel nostro territorio Vicentino, strumenti di guerra nel mondo.