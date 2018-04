VICENZA – 25 aprile in Campo Marzo con i rifugiati

Collettivo Aw Dansé sta organizzando un evento originale per il 25 aprile, che coinvolgerà i rifugiati nel territorio vicentino e cittadino. “Un modo per ri-attualizzare il 25 Aprile – spiegano dalla staff – all’insegna dell’accoglienza e delle buone pratiche che il territorio vicentino rivolge ai rifugiati. All’interno di questa giornata si vuole proporre un pomeriggio all’insegna di giochi, musica, balli folcloristici e mostre a cielo aperto, che unisca l’inclusione sociale ad una rilettura della Resistenza in chiave ludico creativa”.

Il programma sarà il seguente:

– Mostra a cielo aperto sulle violenze fasciste commesse durante il ventennio, gentilmente concessa dall’Anpi sez. di Malo (Vi).

– Giro dell’oca migratrice : attraverso uno dei giochi più popolari al mondo si andrà idealmente a percorrere il cammino (e quindi le enormi difficoltà) che deve affrontare chi vuole arrivare in Europa.

– Un’area bimbi con colori e alcuni giochi per intrattenere anche i più piccoli.

– Performance danzante da parte del gruppo Balfolk Vicenza

– Concerto da parte di Jo Black e della sua band

– Attività artistiche organizzate da Arte Migrante Padova

– Esposizione di alcuni lavori di artigianato solidale

“Oltre all’aspetto ludico-creativo vogliamo proporci come referenti per creare tutti insieme una rete della Vicenza solidale – spiegano dal Collettivo – facendo emergere tutte quelle realtà (Cooperative, Associazioni, singoli cittadini) che lavorano e supportano chi è in difficoltà. La giornata vuole essere solo il primo passo di tale progetto e quindi verso una sana e vera inclusione”. Appuntamento il 25 aprile 2018 dalle ore 15:00 presso piazza Esedra (di fronte all’ex Caffè Moresco) in Campo Marzio.