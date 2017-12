VICENZA – 18enne di Sossano aggredito selvaggiamente da quattro nordafricani fuori dalla discoteca

(P.U.) Violenta aggressione ai danni di un ragazzo di 18 anni residente a Sossano nella notte fra sabato 23 e domenica 24 dicembre all’esterno della discoteca Villa Bonin di Vicenza.

Poco prima delle 4 il giovane era uscito dal locale e si trovava in compagnia di un amico, in attesa di dirigersi verso il pullman che l’avrebbe portato a casa, quando è stato avvicinato da quattro ragazzi nordafricani. Questi ultimi, spuntando dal parcheggio, si sono avvicinati con un pretesto, accusando il 18enne di averli colpiti poco prima nella pista da ballo.

Il 18enne ha negato ogni accusa, scusandosi se in qualche modo li avesse inavvertitamente spinti, ma è stato tutto inutile.

Appena il giovane ha estratto il telefono per chiamare un’amica, uno dei quattro l’ha colpito con un pugno al volto facendolo cadere a terra mentre un altro lo prendeva a calci sul corpo e sul viso. Nel frattempo gli altri due si sono frapposti fra la vittima e l’amico impedendo il soccorso. I quattro si sono dileguati quando intervenuti gli uomini della sorveglianza.

Il 18enne è stato accompagnato all’ospedale di Noventa e poi a Vicenza. Sottoposti a tac ha riportato la frattura e deviazione del setto nasale oltre che diverse contusioni.