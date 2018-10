VICENZA – 18enne provoca incidente e rifiuta alcoltest: denunciato

Sabato verso mezzanotte, la polizia locale è intervenuta all’incrocio tra le vie Ca’ Balbi e Bachelet, per effettuare i rilievi di un incidente avvenuto tra una Volkswagen Golf, guidata da un ventiduenne residente in provincia, e una Opel Meriva, condotta da un diciottenne residente in città. Poiché manifestava evidenti sintomi di ebbrezza, il conducente della Golf è stato invitato a sottoporsi ad alcoltest e ad esame per la rilevazione dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane prima ha provato ad eludere l’accertamento, soffiando in modo scorretto nell’apparecchiatura, poi si è rifiutato categoricamente di sottoporsi al controllo. Per questo motivo è stato denunciato e ha subito il ritiro della patente di guida. Il conducente dell’altro veicolo è risultato negativo agli accertamenti. I mezzi sono stati recuperati da un carro attrezzi.