VICENZA – 15 ottobre: scatta il blocco dei mezzi inquinanti

Blocco mezzi inquinanti, da lunedì 15 ottobre stop ai veicoli a benzina fino agli Euro 1 e diesel fino agli Euro 2

Disposizioni più restrittive dal 5 novembre. Previste numerose eccezioni

Dal 15 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (festivi esclusi), scatta il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area centrale e nei quartieri della prima cintura urbana, per i veicoli a benzina fino agli Euro 1 e diesel fino agli Euro 2.

In caso di sforamento per 10 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo d’aria, si dovranno fermare anche i diesel Euro 3.

Dal 5 novembre al 31 marzo entreranno, invece, in vigore nelle stesse aree disposizioni più restrittive come previsto dall’Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria.

Per mitigare i disagi provocati ai cittadini sono previste numerose eccezioni.

Fin dal 15 ottobre potranno ad esempio circolare i veicoli a emissione zero o ibridi, con almeno 3 persone a bordo (car-pooling), per il trasporto di bambini e ragazzi a scuola, utilizzati da cittadini over 65 (di proprietà o di un familiare), per il trasporto di persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, adibiti a cerimonie nuziali, funebri.

Dal 5 novembre subentrano altre eccezioni, tra cui il permesso per i veicoli commerciali Diesel Euro 3 e 4 di circolare fino alle 9.30 per carico/scarico merci.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza:

– Disposizioni in vigore dal 15 ottobre al 2 novembre 2018

https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/bloccotrafficoinvernale.php/

– Disposizioni in vigore dal 5 novembre 2018 al 31 marzo 2019

https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/nosmog.php

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il settore Ambiente, energia e tutela del territorio tel. 0444221580, l’ufficio Relazioni con il pubblico tel. 0444221360, il comando di polizia locale tel. 0444545311.

Una segreteria telefonica con informazioni aggiornate è attiva 24 ore su 24 telefonando al numero 0444222324.