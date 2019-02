VICENZA – 15 lavoratori assunti per 6 mesi in Tribunale

Lavoro a impatto sociale, 15 lavoratori assunti per 6 mesi negli uffici del Tribunale e della Procura di Vicenza

Per attività amministrative e di segreteria, per 20 ore alla settimana

Lunedì 4 febbraio 15 cittadini over 30, disoccupati di lunga durata o a rischio di esclusione sociale, inizieranno la loro attività lavorativa negli uffici del Tribunale di Vicenza e della Procura della Repubblica di Vicenza.

Le 15 persone – selezionate tramite avviso pubblico nell’ambito di un progetto promosso a fine 2018 dall’ufficio politiche del lavoro del Comune di Vicenza e approvato dalla Regione Veneto in materia di inclusione sociale con il bando non competitivo per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati (Lis – Lavoro a impatto sociale) – si occuperanno di pratiche amministrative e attività di segreteria per sei mesi, con un impegno di 20 ore alla settimana.

Obiettivo del progetto è favorire una coesione tra l’esperienza lavorativa svolta, a beneficio della cittadinanza, e diversi interventi che prevedono misure di ricerca attiva di occupazione tramite specifiche attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.

“Siamo soddisfatti per l’accoglimento del nostro progetto da parte della Regione che offrirà un’adeguata formazione e un periodo di lavoro retribuito a chi è stato selezionato – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – L’opportunità è stata creata dall’ufficio Politiche del lavoro del Comune in sinergia con il Tribunale di Vicenza. Il progetto si propone un triplice obiettivo: assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose attraverso il lavoro; creare un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione; rinforzare l’efficienza dei servizi pubblici degli Uffici giudiziari”.

Altrettanta soddisfazione è stata espressa dal presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo insieme con il procuratore Antonino Cappelleri: “Questo progetto, condotto in sinergia con il Comune di Vicenza e la Regione Veneto, ci consente di compensare parzialmente la drammatica carenza di personale che ormai, da tempo, affligge gli uffici giudiziari e rappresenta, dunque, un supporto efficace per continuare ad offrire un servizio adeguato alle richieste dei cittadini e alle esigenze del territorio.”