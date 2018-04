VICENZA – 14 appuntamenti per la salute della donna

In occasione della 3ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, anche Ulss 8 Berica aderisce all’(H)Open Week promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute

della donna, con eventi informativi ed attività motorie

Aprile si tinge di rosa all’Ospedale San Bortolo: da lunedì 16 a sabato 21 l’Ulss 8 Berica aderisce all’(H)Open Week organizzato da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con 14 appuntamenti per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile. Si comincia lunedì 16/04 alle ore 9:00 nell’atrio principale in via Rodolfi 37 con l’incontro pubblico dal titolo “Esci dalla rete della violenza, entra nella rete d’aiuto”, per presentare l’attività di prevenzione, assistenza e presa in carico della donna vittima di violenza in collaborazione con le associazioni Ancora, Donna Chiama Donna, Donne Medico, lo Sportello Rete Donna e il Centro Antiviolenza di Vicenza. In concomitanza anche l’evento informativo “La presa in carico della donna con malattia oncologica” insieme all’Associazione Amici del 5° Piano, per parlare dell’attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle principali malattie oncologiche che interessano la salute della donna e approfondire l’importanza degli screening e della diagnosi precoce. Questi temi saranno al centro anche dell’incontro di martedì 17/04 “Screening e vaccinazioni per la salute della donna”. Dalle ore 9:00, sempre nell’atrio principale, verranno illustrati i servizi offerti alla popolazione femminile, con una particolare attenzione alla vaccinazione come prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Alla stessa ora anche un incontro per informare sull’importanza della nutrizione per la salute della donna a cura del personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Durante la mattinata saranno inoltre proposte attività motorie dedicate: alle ore 9:30 e alle ore 11:00 saranno organizzate, presso l’Aula D Centro Formazione nei pressi del chiostro, due sessioni di ginnastica del pavimento pelvico per il rinforzo della muscolatura; mentre dalle ore 9:00, presso l’area esterna adiacente all’atrio principale, saranno proposti esercizi per migliorare l’equilibrio e il rafforzamento muscolare. Mercoledì 18/04 alle ore 9:00 sarà sempre l’atrio principale di via Rodolfi 37 ad ospitare ancora due incontri informativi dedicati all’attività di prevenzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi (“Osteoporosi: conoscere, prevenire, curare”) e dei disturbi del comportamento alimentare e del peso (“Disturbi del Comportamento Alimentare e salute femminile”). La mattinata di giovedì 19/04 si aprirà alle ore 9:00 con l’evento informativo “Allattamento e Banca del Latte Umano Donato” per illustrare l’importanza dell’allattamento materno dal punto di vista sanitario, relazionale e sociale, ma anche per presentare la Banca del Latte Umano Donato, una preziosa risorsa per fornire la migliore cura possibile ai bambini prematuri. Alla stessa ora, sempre nell’atrio principale, ancora due incontri per parlare dell’importanza della salute riproduttiva della donna e presentare l’attività di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione sulle patologie ginecologiche. Venerdì 20/04 sarà presentata a partire dalle ore 9:00 l’attività del “Progetto Matrioska” e della Campagna “Meno alcol più gusto” per prevenire l’assunzione di alcol nelle donne in gravidanza e in allattamento. Alla stessa ora sempre nell’atrio principale, anche l’incontro “Vivere con il dolore cronico” per approfondire l’approccio multidimensionale nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie reumatiche e l’intervento psicologico a sostegno. Sabato 21/04 saranno organizzati infine dall’Associazione Amici del 5° Piano e il reparto di Oncologia incontri gratuiti di Qi Gong e danza contemporanea alla Pinacoteca di Palazzo Chiericati in Piazza Matteotti per pazienti oncologici e familiari. Il progetto, unico in Italia, “I dance the way I feel” ha l’obiettivo di favorire il recupero di un rapporto positivo con il proprio corpo, la prevenzione del linfedema, lo sviluppo della creatività, ma anche la promozione della fiducia in sé stessi e negli altri.