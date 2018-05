VICENZA – 100 rose ai lavoratori del Primo Maggio

Nella mattinata di martedì 1 maggio, più di 100

rose sono state consegnate a Vicenza e provincia nell’ambito

dell’iniziativa regionale “Pane e rose”. A consegnarle gli attivisti

dell’associazione Fornaci Rosse – fra i promotori dell’iniziativa a

livello regionale insieme a Binario 1 (Treviso), Unione degli Universitari

e Rete degli Studenti. «Per il secondo anno consecutivo, – spiega Stefano Poggi, presidente di

Fornaci Rosse – abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa. Purtroppo

ad ogni festività si ripete la stessa situazione: migliaia di persone

costrette – a volte senza neanche riconoscimento economico – a stare

lontane dalle proprie famiglie per lavorare. E dire che tutti gli studi

dimostrano quanto le aperture festive non abbiano portato benefici al

commercio». «Finalmente – continua Poggi – la politica sembra essersi svegliata, e ci

auguriamo che questo sia l’ultimo Primo Maggio di lavoro coatto. Speriamo

che a quel punto si inizi a rimettere in discussione anche le aperture

domenicali: abbiamo bisogno di un’economia che non metta il profitto

davanti al diritto al riposo e agli affetti dei lavoratori». «Quello che più ci ha colpito – conclude Poggi – non è stata tanto la reazione molto positiva, a volte perfino di commozione, dei lavoratori. A colpirci è stata soprattutto la sorpresa per questo piccolo gesto di

solidarietà. Purtroppo siamo troppo abituati a pensarci isolati nei nostri

problemi quotidiani. Bisogna ricostruire da zero l’idea che senza

solidarietà reciproca non c’è progresso. Il nostro Primo Maggio è stato

questo: un tentativo di far sentire meno soli i lavoratori costretti a

star lontani dalle loro famiglie e dai loro affetti». A Vicenza sono state consegnate le rose nei seguenti punti vendita: Conad, Dpiù, due Eurospin, due Interspar, Pam, Prix. Inoltre, rose sono state consegnate nei negozi del centro storico e presso il centro commerciale

Carrefour di Thiene.