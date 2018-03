VICENZA – 10 anni di gemellaggi…liceali

Nozze di stagno tra il liceo Fogazzaro di Vicenza e il liceo Faurè di Annecy. 10 anni di scambi scolastici, gemellaggio e amicizia tra le due scuole festeggiati nei giorni scorsi dai 35 studenti francesi ospiti dei loro colleghi vicentini. Il gruppo è stato ricevuto martedì 20 marzo in sala Bernarda dal consigliere delegato ai gemellaggi Fioravante Rossi. Si tratta di un’occasione speciale già ricordata in Francia lo scorso autunno quando gli studenti vicentini sono stati ospitati dai loro compagni di Annecy. Qui a Vicenza è stata festeggiata con uscite a Venezia, alle isole di Burano e Murano, visite alle Ville Valmarana ai Nani e alla Rotonda e naturalmente alle bellezze di Vicenza con il supporto di una guida turistica offerta dall’ufficio gemellaggi del Comune. Durante il saluto a Palazzo Trissino il consigliere Rossi ha sottolineato la preziosità di questi scambi “storici” che negli anni hanno offerto a centinaia di studenti l’opportunità di approfondire amicizie, di migliorare lo studio delle lingue e di arricchimento da un punto di vista umano. Ha in particolar modo ringraziato le insegnanti che con tanta passione e impegno portano avanti questo gemellaggio da così tanti anni e ha inoltre invitato i ragazzi a ringraziare le loro famiglie per la disponibilità e l’aiuto che offrono in queste occasioni di scambi scolastici. Grazie alla generosità di una famosa industria di pasticceria vicentina tutti i ragazzi hanno ricevuto un dolce omaggio da portare nelle loro case per ricordare questo speciale anniversario.