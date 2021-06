Vicentino ucciso con un colpo alla testa a Buenos Aires

Assassinato in Argentina da due rapinatori in moto, armati di pistola, che volevano rubargli l’auto su cui si trovava in quel momento. La vittima della brutale aggressione, avvenuta l’altro giorno a Buenos Aires, in Argentina, è Giuseppe Josè Angel Visonà, figlio di emigrati originari della valle dell’Agno. Una famiglia molto nota soprattutto a Valdagno e Brogliano. L’imprenditore, come racconta Il Giornale di Vicenza, che aveva avviato da tempo una florida attività in Argentina, aveva 69 anni e da poco meno di un anno era andato in pensione. La polizia nella notte ha fermato due sospettati e in manette sono finiti di due giovani, di 19 e 24 anni. La polizia li ha intercettati nella zona di La Cárcova a bordo di un’auto con la quale poi sono scappati nascondendosi in un garage. Uno di loro era anche ferito alla mano destra.