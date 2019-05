Vicentino sferzato dal maltempo: segnalati 3 tornado e allagamenti vari

Almeno 3 funnel cloud (nube a imbuto) si sono avvistati poco fa nel Vicentino in serata: due due da Costabissara verso Vicenza e il terzo da Quinto Vicentino (foto di Patrizia Caldini). Come riferisce Serenissima Meteo, in quest’ultimo caso la circolazione vorticosa ha, per alcuni istanti, interessato anche il suolo, in prossimità di un’officina in Via XX Settembre.



Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Qualche allagamento è segnalato nel Basso Vicentino, in zona Lonigo, dove stanno operando i pompieri

Foto Fonte: Serenissima Meteo