Vicentino prenota appartamento ma scappano con la caparra: 2 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato ieri in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa in concorso M.C., 43enne residente a Matelica in provincia di Macerata e C.A, 49enne residente a Cormano in provincia di Milano.

I due indagati, nel mese di agosto dello scorso anno, attraverso un sito internet specializzato pubblicizzavano la locazione di un appartamento a Monaco di Baviera inducendo in questo un 23enne di Sarego, ad effettuare un bonifico di 700 euro a favore di un conto corrente intestato agli indagati che, nel frattempo, si erano resi irreperibili a ogni richiesta di chiarimento.