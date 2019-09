Vicentino muore in un incidente a Reggio Emilia

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Stava dirigendosi il sella sl suo scooter da Rubiera verso Prato di Correggio, Mauro Carletti, 58enne autotrasportatore originario di Cavazzale ma da tempo residente a Correggio, quando vero le 17.30, all’altezza della del sottopasso della ferrovia si è schiantato contro una BMW proveniente dal lato opposto e condotta da un 76enne.

Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo a Carletti. Inutile l’intervento dell’elisoccorso giunto in pochi minuti sul luogo dell’accaduto: il correggese è morto in pochissimo tempo.

Mauro Carletti viveva da solo a Prato di Correggio. Chi lo conosceva lo descriva come una persona buona, mite e sempre sorridente alla guida del suo camion.

Fra le cause ancora al vaglio esatto di chi ha compiuto i rilievi, quella più accreditata pare essere un’improvvisa inversione a sinistra della BMW su cui viaggiava il 76enne in un tratto di strada con la linea continua. Una manovra che ha impedito a Carletti di frenare in tempo.