Vicentino muore in Sardegna: trovato il giorno dopo

Un 51enne di Santorso, Nicola Lago, ha perso la vita in Sardegna e dopo ore di ricerche è stato trovato morto in una scarpata. Lo riporta nell’edizione odierna Il Giornale di Vicenza. A dare l’allarme la moglie che non riusciva a mettersi in contatto con lui ed ha quindi avvisato i carabinieri di Olbia alle 22 dell’altro ieri. I carabinieri sono riusciti a localizzare il suo cellulare nella zona dell’Agro di Buddusò. Sono iniziate quindi le ricerche con i vigili del fuoco e un elicottero del nucleo di Olbia. L’uomo è stato trovato morto sul ciglio di una strada sterrata. Sarebbe caduto lungo la strada che viene utilizzata da moto rally e cross in località “Su Fraile”.