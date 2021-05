Vicentino morto in Pakistan: un video svela la tragica caduta

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Mariano Dani è morto in un incidente: secondo quanto riportato oggi dal Giornale di Vicenza, il 28enne vicentino è caduto da un ponteggio per una decina di metri mentre faceva delle fotografie con il cellulare. Almeno questa è la teoria della polizia di Islamabad, capitale del Pakistan, che ha recuperato un video della serata di sabato in cui si vede il giovane entrare da solo nel cantiere.

Nelle immagini si vede Mariano entrare nel cantiere alle 19 da solo e la teoria più accreditata è che il giovane si sia arrampicato, verosimilmente fino al terzo piano e poi sia scivolato. Amici e parenti hanno subito negato la possibilità che si sia tolto la vita. Verranno fatte altre verifiche ma a quanto pare non verrà eseguita l’autopsia: da quanto si apprende non si vedono entrare altre persone, ragione che farebbe pensare che il giovane fosse da solo.