VICENTINO – Incendio in fonderia: stabilimento messo in sicurezza

La notte scorsa, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lago di Alleghe a Schio per l’incendio all’interno di una fonderia a causa della fuoriuscita di materiale fuso da un altoforno: nessuna persona è rimasta ferita. Il prodotto fuoriuscito ha provocato un incendio interessando l’impiantistica di alimentazione degli altiforni e parzialmente una cabina elettrica interna. I vigili del fuoco intervenuti da Schio e Vicenza con due autopompe, due autobotti e dodici operatori hanno circoscritto e spento l’incendio. La causa della fuoriuscita del materiale è al vaglio dei tecnici. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dello stabilimento sono terminate all’alba con il raffreddamento del materiale in gran parte finito nei bacini di contenimento.