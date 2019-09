Vicentino denunciato per un furto, ci prova altre due volte dopo l’uscita dalla Questura

Un vicentino di 35 anni, Eros Bizzotto, residente a Rossano Veneto, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato la scorsa notte.

Ieri sera alle 19.30 è stato riconosciuto nella zona della chiesa di Araceli, da proprietario della fioreria del cimitero monumentale di Vicenza. Lo scorso 31 agosto si era introdotto nel suo esercizio durante la notte, rompendo il vetro della porta del retro ed aveva rubato pochi euro dalla cassa. Aveva occultato la telecamera esterna ma non quella interna, per cui il suo furto era stato ripreso. Una volta riconosciuto, il fiorista ha chiamato il 113 ed il 35enne è stato fermato dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza l’hanno portato in questura e denunciato per furto.

Uscito dalla questura si è reso responsabile di un tentato furto e di un furto.

Dopo qualche ora (all’1.30) è stato segnalato un furto da Crazy Pizza in via Ca’ Balbi a Vicenza. Bizzotto si era introdotto nel locale utilizzando un piede di porco ed aveva asportato una cinquantina di euro dalla cassa. I proprietari, dopo che era scattato l’allarme, si erano portati in pizzeria ed erano riusciti a vederlo e a filmarlo mentre si dileguava. Il 35enne è stato intercettato poco dopo in Strada della Paglia. Si è poi scoperto che cinque minuti prima aveva tentato un’effrazione al bar Muretto di via ca’ Balbi. In quel caso una guardia giurata di Axitea aveva visto Bizzotto fuggire in bici e l’ha successivamente riconosciuto come autore dell’effrazione.

Bizzotto è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in flagranza, denunciato per tentato furto e per ricettazione, avendo con sè una bici di ingnota provenienza.