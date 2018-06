19enne su auto rubata a Jesolo: tenta la fuga ma viene arrestato, ora libero in attesa di processo

Un giovane residente in provincia di Vicenza è stato arrestato dai carabinieri a Santorso. Si tratta di un individuo di 19 anni residente a Schio (El Mountaoukil, con precedenti) che si trovava a bordo di un’Audi A4 risultata rubata a Jesolo tra il 24 e il 25 giugno. Il veicolo è stato riconsegnato al proprietario. L’episodio è successo due giorni fa.

In base alle prime informazioni il giovane era in auto con altre due persone che sono riuscite a dileguarsi. I carabinieri di Piovene Rocchette, durante un servizio mirato alla prevenzioni di reati predatori, insospettiti dall’auto, hanno cercato di fermare l’auto. Alla vista dei militari il conducente ha accelerato. Da qui un breve inseguimento. Due dei tre sono riusciti a dileguarsi, ma i carabinieri sono riusciti a bloccare il terzo e ad arrestarlo dopo una colluttazione. Nell’auto sono stati trovati 80 grammi di marijuana. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di stupefacenti e ricettazione. Stamane si teneva il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto mettendo il 19enne in libertà in attesa del processo.