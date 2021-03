Vicentini convocati per il vaccino, ma sono morti da vent’anni

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Dopo Verona, anche a Vicenza dei defunti sono stati convocati per il vaccino. Come riporta il Giornale di Vicenza, sono diversi i casi di persone defunte convocate per ricevere il vaccino.

Il primo è Rodolfo Tognazzi, nato e deceduto a Tivoli, ma che avrebbe ricevuto la chiamata tramite i suoi famigliari, residenti a Schio. Stessa cosa successa a Chiuppano, dove un classe 1912 (deceduto nel 1994 in Australia) ha ricevuto la convocazione per la somministrazione, e a Lonigo, dove la lettera per l’inoculazione è stata recapitata ai parenti di una coppia di defunti.