Vicentina ubriaca al bar alle 7 del mattino: danneggia locale e parte in moto

Giovedì mattina poco dopo le 7 le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute al Bar Fortunato in strada delle Cattane 74 a Vicenza, chiamati dal titolare cinese, L.Y. di 23 anni. Il giovane ha riferito che poco prima una donna in stato di alterazione alcolica era arrivata nel bar per fare colazione e, inseguito ad una discussione sulle brioches, ha perso il controllo ed ha scagliato a terra l’espositore delle brioches danneggiandolo e rendendo la merce invendibile. Il titolare ha anche riferito che la donna si era allontanata a bordo di uno scooter ed ha fornito la targa del mezzo.

Poco dopo è stata individuata dagli agenti delle volanti mentre transitava in viale del Sole. E’ apparsa subito molto agitata, manifestando continui sbalzi di umore e di tono nella conversazione, sproloquiando sulle proprie vicissitudini e reggendosi a stento in piedi. Si tratta di D.G., di 40 anni, residente a Vicenza in strada Casale.

Sottoposta ad alcoltest con due misurazioni è risultata ubriaca con un tasso di 1.77 mg/l.

E’ stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza (art. 186) e il veicolo è stato sequestrato in via preventiva ai fini della confisca.