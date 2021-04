Vicentina multata protesta in caserma, ma lo fa senza mascherina e viene ri-multata

Dall’inizio dell’anno i militari dipendenti della tenenza di Dueville hanno proceduto alla contestazione di quasi 80 sanzioni amministrative verso privati cittadini per inosservanza delle prescrizioni e hanno sanzionato la chiusura di ben 5 pubblici esercizi.

Nello specifico molte delle violazioni amministrative nei confronti delle persone sono state conseguenti all’accertamento di violazioni inerenti i divieti di spostamento tra Comuni, per non aver indossato correttamente i dispositivi di protezione individuale o per non aver rispettato gli obblighi di permanenza presso la propria abitazione tra le 22 e le 06.

Riguardo ai locali pubblici i carabinieri della Tenenza hanno provveduto a sospendere l’attività per 5 giorni a tre bar dislocati nella giurisdizione del comune di Dueville, uno a Motta di Costabissara e un altro a Bolzano Vicentino. In questo caso le violazioni più ricorrenti sono state l’inosservanza del rispetto delle norme inerenti la somministrazione di bevande e il mancato rispetto degli orari consentiti per l’asporto.

Non sono mancate anche delle situazioni particolari, tra cui una donna che era stata sanzionata dai carabinieri poiché si trovava in giro in auto senza giustificato motivo alle 3 di notte ed il giorno dopo si era presentata in Tenenza unitamente al padre, per esprimere le sue rimostranze nei militari “colpevoli” di averle elevato il verbale. Peccato però che entrambi, all’interno della sala d’aspetto della caserma, non indossassero volutamente la prevista mascherina e nonostante i ripetuti inviti, nessuno dei due aveva voluto indossare il dispositivo di protezione individuale e pertanto venivano nuovamente sanzionati.