Vicentina lascia marito e figlio, ma litiga con l’amante: arriva la Polizia

Momenti di tensione ieri pomeriggio poco dopo le 17 in un appartamento di Borgo Berga a Vicenza. Due residenti, allarmati per le grida provenienti dal piano superiore hanno allertato la polizia. Sentendo un uomo litigare per l’ennesima volta temevano che quella che appariva come una lite avesse gravi conseguenze.

Una pattuglia delle Volanti si è portata sul posto ed è entrata nell’abitazione. Vi era una donna vicentina 40enne, proveniente da Schio e un uomo di origine ucraina più giovane di 5 anni. Lei, descritta come in stato di fragilità emotiva, aveva lasciato il marito e il figlio per vivere con l’amante. Secondo quanto hanno potuto appurare i poliziotti, il sentimento fra i due era probabilmente scemato e lei era convinta di non essere più amata dall’uomo. Da qui i frequenti ed accesi litigi che disturbano i vicini.