Vicentina di 27 anni vittima di revenge porn

Un caso di revenge porn ad Altavilla Vicentina: una ragazza di 27 anni residente nel comune vicentino ha denunciato il suo ex ragazzo, un fiorentino di 32 anni, per aver caricato in rete un filmato erotico dei due quando stavano insieme. La donna ha quindi denunciato l’uomo, per il quale sono partite le indagini per il reato succitato.

La donna – come racconta il Giornale di Vicenza di oggi – ha scoperto il video solo dopo qualche mese grazie ad un’amica e ha sporto denuncia. L’uomo aveva tagliato il filmato in modo tale che si vedesse solo il volto di lei. A quanto sembra, nonostante le diffide, la donna ancora non sarebbe riuscita a cancellare le immagini dal web.