VICENZA – Nel weekend la campagna arriva in città

(immagine di archivio)

“L’amore per la campagna non appartiene soltanto a chi, ogni giorno, quando sia affaccia alla finestra vede tutto ciò che la terra dona. Il nostro territorio è un bene comune ed abbiamo scoperto quanto i vicentini lo amino e siano propensi a tutelarlo. La recente devastazione di alberi avvenuta nelle nostre montagne ci ha dimostrato, ancora una volta, che i vicentini sono generosi e capaci di mettersi in gioco. E con loro hanno risposto all’appello di Coldiretti istituzioni ed enti”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù annunciano la straordinaria edizione 2019 di Campagna Amica in città, un evento che si svolgerà il prossimo weekend al mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons 4 a Vicenza e nella limitrofa Piazza San Lorenzo.

Animali, prodotti e laboratori per i più piccoli, ma non solo, saranno i protagonisti della due giorni che riempirà di colore e festa il centro storico, in un’area da lungo tempo dimenticata dai vicentini e che Coldiretti, attraverso il mercato coperto di Campagna Amica, ha fatto risorgere.

“Il mercato, in poco più di un anno dal taglio del nastro, – spiegano Cerantola e Palù – è diventato punto di riferimento per chi vuole portare in casa prodotti del territorio, freschi e genuini. La garanzia è il nome Coldiretti, che attraverso Campagna Amica ha contribuito a rendere i consumatori vicentini più consapevoli ed attenti rispetto alle modalità di acquisto degli alimentari”.

L’ex edificio dove era ospitata la Camera di commercio di Vicenza, infatti, è stato rispolverato ed i produttori di Campagna Amica, con dedizione ed amore, hanno dato vita ad un’area del buon gusto e della genuinità. In questo spazio i consumatori non si recano soltanto per acquistare, ma anche per imparare ad utilizzare al meglio i prodotti della terra, per organizzare il proprio giardino e molto altro. Tutto ciò grazie ai laboratori settimanalmente proposti ai visitatori del mercato e rivolti ad adulti e bambini.

“Non ci vogliamo sostituire ad altre realtà di vendita di prodotti – sottolineano Cerantola e Palù – in quanto il nostro è un mercato ed un luogo in cui viene proposta la cultura rurale. L’obiettivo che avevamo un anno fa è stato conseguito ed oggisiamo soddisfatti del progetto che avevamo e del suo coronamento. Non ci resta che andare avanti in ciò in cui abbiamo creduto e che i cittadini hanno premiato visitando ogni settimana, con picchi di 800 presenze, il mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza”.

Ricordiamo che l’orario di apertura del mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza è il sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 13. I vicentini potranno inoltre contare sulla rete di mercati Coldiretti presenti sul territorio provinciale e sulla straordinaria capillarità dei punti di vendita diretta dei produttori di Campagna Amica.

Questo fine settimana, al mercato coperto di Contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza, Coldiretti propone un ricco programma di attività, che prenderà il via sabato 19 gennaio:

alle 11 con ospite d’onore Giusy Zenere ed il taglio della torta per il primo anniversario di apertura del mercato coperto di Campagna Amica.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 verranno proposti numerosi eventi:

Gli animali della fattoria: mostra di galline, colombi, anatre ed api e laboratorio di innesto e potatura.

La biodiversità: esposizione del prezioso frutto antico; le api: miele e dintorni.

Vita meravigliosa dell’oro: alla scoperta delle piante e degli insetti dell’orto. Laboratorio didattico per bambini.

Gli alpaca: conosciamoli con Alberto ed Anna

#adottaunalbero: diamo nuova vita agli alberi dell’Altopiano

Dalle 15 alle 17 il vin brulè in abbinamento ai prodotti del territorio.

Domenica 20 gennaio:

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 verranno proposti numerosi eventi:

Gli animali della fattoria: mostra di galline, colombi, anatre ed api e laboratorio di innesto e potatura.

La biodiversità: esposizione del prezioso frutto antico; le api: miele e dintorni.

Vita meravigliosa dell’oro: alla scoperta delle piante e degli insetti dell’orto. Laboratorio didattico per bambini.

Dipingere con le verdure. Laboratorio didattico per bambini

Il peperoncino una storia piccante: come coltivarlo e gustarlo.

Dalle 10 alle 12: delizie con la frutta, essiccazione e trasformazione

Dalle 15 alle 17 il vin brulè in abbinamento ai prodotti del territorio.

Verrà inoltre proposta la Mostra dell’artigianato sociale con la Cooperativa Primavera85.