ViAma, il sabato iniziative gratuite per bambini mentre i genitori si dedicano allo shopping

ViAma è la nuova proposta per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni che si divertiranno tra laboratori creativi di pittura all’ “Atelier cromatico”, tra sperimentazioni culinarie con “La cucina di Bu” e al “City Safari”, escursioni guidate alla scoperta della città, mentre i genitori saranno liberi di fare shopping in centro storico.



L’assessorato al turismo e alle attività produttive, con il coordinamento del Consorzio Vicenzaè e la collaborazione di Confcommercio, dell’Associazione Theama Teatro e il Mondo Bu e della Biblioteca Bertoliana ha predisposto una ventina di iniziative che si svilupperanno per quattro sabati consecutivi, il 15, 22, 29 maggio e il 5 giugno nell’arco dell’intera giornata.



A presentare l’iniziativa c’erano oggi in Sala Stucchi l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine, il presidente della Delegazione Confcommercio di Vicenza Nicola Piccolo, Carla Padovan per il Consorzio Vicenza è, Anna Zago per Theama Teatro e Elena Zanotto per “Il mondo di Bu”.

“ViAma è pensata per sostenere i commercianti che stanno affrontando da tempo un periodo molto complesso e allo stesso tempo agevolare le famiglie, che potranno consentire ai loro figli di trascorrere del tempo in modo virtuoso divertendosi con attività formative mentre i genitori saranno impegnati nello shopping in centro storico – ha spiegato l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e il Consorzio Vicenza è, ed attraverso la collaborazione di Theama Teatro Mondo di Bu e Confcommercio Vicenza. Tutti i laboratori saranno gratuiti e saranno osservate tutte le misure di sicurezza previste a tutela della salute dei piccoli partecipanti. Inoltre i bambini che iscritti ai laboratori poteranno a partecipare a colazioni a tema nei bar del centro storico”.

“Accogliamo questa iniziativa come un bel segnale di ritorno alla normalità: una risposta al desiderio di tante famiglie di vivere con spensieratezza una passeggiata in centro storico, magari facendo shopping, e a quello di tanti bambini di tornare a socializzare e dedicarsi ad attività creative – ha dichiarato il presidente della Delegazione Confcommercio di Vicenza Nicola Piccolo -. Abbiamo concesso ben volentieri la partnership a questi laboratori perché stimiamo le realtà che li organizzano e sappiamo che sono una risorsa importante per la nostra città, mettendo in campo entusiasmo e professionalità. I negozi e i pubblici esercizi faranno la loro parte per rendere il nostro centro storico ancora più accogliente e per diffondere questa opportunità di svago, in una unità d’intenti che ha l’obiettivo di ritornare a vivere pienamente, ovviamente con responsabilità, le nostre vie e le nostre piazze, i luoghi più belli di Vicenza”.

Le singole iniziative dureranno circa un’ora e mezza e sono tutte gratuite. E’ obbligatoria la prenotazione contattando direttamente gli organizzatori. Verranno osservate tutte le misure di sicurezza anticovid.



Il City Safari, in programma alle 11 e ideato dal Consorzio Vicenzaè, è un’escursione guidata, divertente e stimolante, alla ricerca degli animali nascosti, in un palazzo, in un museo, in una statua, in un quadro. I ragazzi verranno invitati ad osservare la città come se fosse un vero e proprio zoo, tra farfalle, elefanti, chiocciole, pellicani, rane, serpenti, leoni. Alla fine del tour i partecipanti riceveranno un meritato diploma di “esploratore culturale”.

Informazioni: partenza dall’Ufficio IAT (piazza Matteotti). Il percorso raggiungerà piazza dei Signori. Prenotazione obbligatoria allo 0444320854, iat@comune.vicenza.it

Per ciascuna visita è previsto un numero massimo di 15 partecipanti.

Durante l’Atelier cromatico, previsto alle 11, 15.30, 17.30, Theama Teatro inviterà i ragazzi ad affrescare, liberando la fantasia, l’AB23, l’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Bellini (contra’ Sant’Ambrogio 23). Ispirandosi ai grandi pittori e ascoltando musica e racconti pensati appositamente per loro, i ragazzi, protetti con tuta e guanti, potranno sbizzarrirsi con i colori. I lavori realizzate saranno filmati condivisi online attraverso Facebook AB23

Informazioni: prenotazione obbligatoria allo 0444322525, info@theama.it, www.theama.it

Per ciascun appuntamento è previsto un numero massimo di 12 partecipanti.



Alle 15.30 negli spazi di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, concessi dalla Biblioteca civica Bertoliana, che collabora alla realizzazione dell’iniziativa, si potrà partecipare al laboratorio creativo “La cucina di Bu” con “Il Mondo di Bu”. Le attività vedranno il coinvolgimento di due professioniste che faranno sperimentare simpatiche ricette del territorio. L’esperienza culinaria verrà arricchita da momenti di gioco e creatività.

Informazioni: prenotazione obbligatoria allo 3450324505 scrivimi@ilmondodibu.it

Per ciascun sabato è previsto un numero massimo di 30 partecipanti suddivisi in due gruppi.