Viale Trieste, arriva l’illuminazione all’attraversamento pedonale all’incrocio con via Turra

Hanno preso il via i lavori di installazione dell’illuminazione e di realizzazione dell’isola salvagente all’attraversamento pedonale di viale Trieste che si trova all’incrocio con via Turra. L’intervento comporta una spesa di circa 10 mila euro.



“Con la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale riusciamo a dare risposta ai residenti da tempo preoccupati per i numerosi investimenti di pedoni avvenuti proprio in quel punto, compreso un incidente mortale”- spiega l’assessore alla mobilità Matteo Celebron.

Il cantiere sarà allestito nel rispetto delle norme anticontagio.