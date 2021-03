Viale San Lazzaro cambia volto con il Verde

Continua l’opera di rinverdimento di viale San Lazzaro. L’arteria cittadina che porta da Ponte Alto al centro sta diventando un vero e proprio viale alberato, grazie ai 110 alberi e ai 2.500 arbusti messi a dimora in questi giorni lungo 800 metri di aiuola spartitraffico. Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha voluto rendersi conto di persona della trasformazione verde del viale, accompagnato dall’assessore a verde pubblico Mattia Ierardi e dal vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo Celebron.

“È un passaggio importante – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – perché la piantumazione degli alberi e delle siepi, assieme alla nuova illuminazione a led, rappresenta una riqualificazione determinante per tutta la zona. Ora procederemo con la completa riasfaltatura e l’eliminazione delle vecchie linee elettriche che attualmente sono sospese e agganciante ai pali di cemento”.

Vicenza 12 Marzo 2021 sopraluogo del sindaco Rucco a san Lazzaro per alberi e illuminazioni FOTO COLORFOTO/ FRANCESCO DALLA POZZA

“Gli alberi e le siepi – evidenzia l’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi – sono stati scelti in ogni settore con cura e precisione da parte degli uffici in modo da dare un volto nuovo all’interno viale”.

“Stiamo riqualificando la porta d’entrata ad ovest della città – aggiunge l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – e siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo ricevuto il via libera dalle associazioni che si occupano di disabilità che hanno particolarmente apprezzato l’eliminazione di molte barriere architettoniche”.

L’intervento relativo al verde, per una spesa di 100 mila euro, rientra nell’ambito della completa riqualificazione del viale, promossa in sinergia tra gli assessorati alla mobilità, alle infrastrutture e all’ambiente. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotatoria con via Fermi e quella con viale Crispi. Gli 800 metri di aiuola spartitraffico sono stati suddivisi in 14 aree dove, a seconda della peculiarità del singolo tratto, vengono messi a dimora gli alberi intervallati da siepi con varie essenze. I prossimi step della riqualificazione del viale riguarderanno l’asfaltatura della strada e la rimozione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica e dei relativi cavi aerei, già sostituiti a gennaio da un nuovo impianto a led che irradia in modo uniforme la luce dal centro della strada. Viale San Lazzaro, con i suoi attraversamenti pedonali e i marciapiedi ridefiniti, si avvia quindi a diventare una strada bella e sicura, a misura non solo degli automobilisti, ma anche dei pedoni. A questo proposito, proprio nei giorni scorsi l’assessore Matteo Celebron ha incontrato le associazioni delle persone con disabilità, ricevendo un plauso per l’impegno che l’amministrazione sta mettendo per rendere le strade di Vicenza sempre più sicure e prive di barriere architettoniche.