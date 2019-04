Viale Milano: le telecamere riprendono lo spaccio in diretta

Ieri pomeriggio verso le 15 le telecamere installate in viale Milano hanno ripreso un episodio di spaccio. Dal comando di polizia locale è partito immediatamente l’ordine di intervento alla pattuglia antidegrado presente in zona. Lo spacciatore ha fatto in tempo a dileguarsi, mentre l’acquirente è stato fermato. Accompagnato in comando, l’uomo è stato identificato come L.M., 30 anni, marocchino residente in provincia e regolarmente soggiornante in Italia. Risultato in possesso di 9,07 grammi di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Foto d’archivio