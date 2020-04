Viale Milano e via Firenze: continui assembramenti di stranieri (video e foto)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(nel video due stranieri insultano alcuni residenti che dai terrazzi di via Firenze li avevano invitati ad andare via – nella prima foto un momento di un battibecco con una residente uscita di casa che aveva trovato due stranieri davanti all’uscio, fermi a bere birra)

La situazione è continuamente segnalata dai cittadini, che dai loro terrazzi e le loro finestre, costretti in casa, notano che ogni giorno, a tutte le ore, gruppi di stranieri si ritrovano nelle due vie cittadine, spesso senza mascherina, a gruppi di tre, quattro o cinque. Polizia e Polizia Locale, già pesantemente oberate dalle operazioni di controllo e di normale gestione dell’ordine pubblico, intervengono prontamente ad ogni segnalazione, ma la sensazione è come quella di togliere l’acqua dal mare.

Non mancano i battibecchi con i residenti, che li invitano ad andarsene e non bighellonare in barba a qualsiasi decreto ministeriale (video).

Ultimo episodio oggi alle 13, quando due residenti sono quasi venuti alle mani con due stranieri piazzati a bere birra lungo via Firenze. L’episodio è stato segnalato alla polizia. Nei giorni scorsi abbiamo documentato analoghi episodi in piazzale Bologna e via Verdi.